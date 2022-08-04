شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستعد لبدء جولة لمتابعة أندية الدوري ومقابلة المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري لبدء جولة تشمل متابعة جميع أندية الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وينوي فيتوريا متابعة تدريبات جميع أندية الدوري المصري الممتاز، بالتنسيق مع مدربي الأندية، إلى جانب التواصل بشكل مباشر مع جميع المدربين، سواءً عن طريق جلسات شخصية، أو عن طريق التواصل هاتفيًا.

وبدأ فيتوريا مهام عمله على رأس القيادة الفنية للمنتخب المصري بشكل رسمي بداية شهر أغسطس الحالي، عقب إتمام الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد معه في شهر يوليو الماضي.