شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا قبل السفر إلى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، معسكرا مغلقا مساء اليوم – الخميس – بفندق إقامة اللاعبين بمقر النادي، استعدادًا للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة فاركو ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الدراويش، ضيفًا على الفريق السكندري يوم السبت المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الإسكندرية، فى إطار الجولة الـ 29 من عمر المسابقة المحلية.

ويحرص الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، على إقامة المعسكرات قبل موعد المباريات بـ 48 ساعه من أجل زيادة تركيز اللاعبين لتصحيح الوضع الحالي بجدول المسابقة المحلية بجانب عقد محاضرات نظرية ومنفردة لتحفيز أعضاء الفريق على ضرورة مصالحة الجماهير.

وكان الإسماعيلي، قد استأنف تدريباته الجماعية أمس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعه بعد الفوز الأخير على مصر المقاصة وسط تكريم باهر المحمدي مدافع الفريق عقب حصوله على أفضل لاعب فى شهر يوليو بالدراويش.