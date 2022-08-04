شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بالسعودية تحتفل بمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنأ ممثلون عن الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية منتخب مصر للشباب، عقب تأهله لنهائي كأس العرب، التي تحتضنها الأراضي السعودية.

وأقيمت احتفالية صباح اليوم الخميس بحضور اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر للشباب في السعودية، وكذلك الجهاز الفني بقيادة محمود جابر ولاعبي المنتخب المصري للشباب.

وفاز المنتخب المصري للشباب على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نصف نهائي كأس العرب، ليتأهل لمواجهة المنتخب السعودي صاحب الأرض، في نهائي البطولة، مساء الأحد المقبل.