7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 أن مباراة المنتخب مع السعودية تم تأجيلها 24 ساعة لتقام مساء الأحد المقبل بدلا من السبت.

وقال محمود جابر فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير": "مباراة السعودية كانت يوم السبت لكن تم تأجيلها إلى يوم الأحد، وهى مباراة صعبة جدا خاصة أن البطولة فى السعودية، ونحاول تجهيز اللاعبين المجهدين، لكننا قادرون على التتويج باللقب".

وتأهل منتخب مصر للشباب إلى نهائى كأس العرب بعد الفوز المثير على نظيره الجزائرى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، مساء الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.