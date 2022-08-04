7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 أن مباراة المنتخب مع السعودية تم تأجيلها 24 ساعة لتقام مساء الأحد المقبل بدلا من السبت.
وقال محمود جابر فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير": "مباراة السعودية كانت يوم السبت لكن تم تأجيلها إلى يوم الأحد، وهى مباراة صعبة جدا خاصة أن البطولة فى السعودية، ونحاول تجهيز اللاعبين المجهدين، لكننا قادرون على التتويج باللقب".
وتأهل منتخب مصر للشباب إلى نهائى كأس العرب بعد الفوز المثير على نظيره الجزائرى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، مساء الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.
أثنى محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، على الالتزام الذى يتميز به اللاعبون داخل المنتخب، وأن جميع اللاعبين جاهزون للمباراة النهائية في بطولة كأس العرب أمام السعودية.
وقال محمود جابر في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامجه الإذاعى "مع شوبير": "اللاعبون منضبطون بكل التعليمات سواء داخل الملعب أو خارجه، فمن الصعوبة جعل اللاعب منضبط داخل الملعب وهو ليس منضبطا خارجه".
وأضاف محمود جابر: "بدأنا كويس جدا أمام الجزائر ولكن قلة خبرة بعض اللاعبين أدى إلى تراجع الأداء بعض الشىء ولكن قدرنا نتماسك ونسجل هدفين، ثم استقبلنا هدفا وقدرنا نخلص المباراة بالهدف الثالث".
أوصى الجهاز الطبى للاتحاد السكندري بعدم مشاركة هداف الفريق الانجولى مابولولو، فى صدمة للجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، على الرغم من ان جميع الاشعة والتقارير الطبية التى خضع لها اللاعب الانجولى أكدت شفائه وسلامته بنسبة 100% وجاهزيته لمباراة الأهلى المقرر لها الاحد المقبل على ملعب برج العرب ضمن مباريات الاسبوع الـ 29.
وقال الجهاز الطبى أن مابولولو يحتاج فترة من التأهيل وعدم التسرع فى الدفع به خلال مباراة الاهلى الصعبة خشية من عودة شكوى الامامية من جديد وفى هذه الحالة سيتم استبعاد اللاعب لنهاية الموسم.