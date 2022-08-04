شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن الفوز الثامن على التوالى في الدورى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، عن الفوز الثامن على التوالي عندما يحل ضيفا على فريق الجونة مساء الجمعة، باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وحقق الزمالك الانتصار في 7 مباريات متتالية منذ التعادل مع الأهلى بهدفين لمثلهما، جاءت كالتالى: الفوز على البنك الأهلى 2 /1، ثم على سيراميكا 3 /2، ثم على المقاولون العرب بهدف نظيف، ثم على غزل المحلة 2/1، ثم على سموحة 2/0، وعلى فيوتشر بهدف نظيف، وأخيرا الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة.

واقترب نادى الزمالك من حصد لقب بطولة الدورى العام للموسم الثانى، بعد الفوز الكبير الذى حققه على نظيره بيراميدز فى الجولة 28، ليرفع رصيده إلى النقطة 66، ويبتعد عن بيراميدز أقرب منافسيه بفارق 7 نقاط، وكذلك عن النادى الأهلى، والذى حال الفوز بجميع مباريات المتبقية لن يتخطى حاجز الـ79 نقطة، وبالتالى يحتاج الزمالك إلى الوصول للنقطة 80 لحصد اللقب، أى يتبقى له 14 نقطة فقط لحسم البطولة بشكل رسمى.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة فى التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والجونة بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف سجل هدفى الزمالك إمام عاشور وأحمد السيد زيزو، وسجل هدف الجونة الوحيد عمرو السعداوى من ركلة جزاء.

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.