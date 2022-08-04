شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يقرر تشكيل جمعية لرعاية قدامى اللاعبين و المدربين و الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت اللجنة المؤقتة لإتحاد كرة اليد تشكيل جمعية لرعاية قدامى اللاعبين و المدربين و الحكام و صرف معاشات شهرية لهم، والتكفل بتوفير حياة كريمة اعترافا من الاتحاد المصرى لكرة اليد بما قدموه للعبة خلال فترتهم في الملاعب.

يترأس الجمعية الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للجمعية و عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد مسئول مالى للجمعية و كرام كردى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد و دكتور طلعت شتا و دكتور سامى محمد على.

كما قرر إتحاد اليد الموافقة على تكوين منتخب وطنى مصرى اول للسيدات لكرة اليد للمشاركة فى البطولات الخارجية خلال الفترة القادمة و يتولى أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية تشكيل الجهاز الفنى و الادارى و الطبى للمنتخب و وضع برنامج للإعداد للفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يخاطب اتحاد اليد الاتحاد الأفريقي لمشاركة منتخب السيدات فى بطولة كأس الأمم القادمة بالسنغال.

إستقرت اللجنة المؤقتة لإتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين على تجديد عقد الإسباني روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى للمنتخب حتى بطولة العالم 2023 ببولندا و السويد.

وكان عقد باروندو طوال الفترة الماضية يتم تمديده بسبب تأجيل بطولة أفريقيا، خاصة أنه كان من المفترض أن ينتهى شهر يناير الماضى وفقا لتأكيدات أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية، لكن الاتحاد كان يبحث تفرغ المدير الفنى خاصة أن باروندو يقود تدريب أحد الأندية الألمانية بجانب منتخب مصر، لكن تم الإتفاق على الجمع بين الأثنين .