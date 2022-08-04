شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر فيتَوريا قبل اختيار المدرب المصري في جهازه المعاون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، القاهرة فجر أمس الأربعاء وتفقد مقر اتحاد الكرة وعقد جلسة مع أعضاء الجبلاية تناولت عدة ملفات من بينها المدرب المصري في جهازه.

س : كم مساعدا سيكون ضمن جهاز فيتوريا؟

ج: اتحاد الكرة أعلن مساعدي فيتوريا وهم أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام) وسيرجيو بوتيليو (مدرب مساعد) ولويس ستيفس (مدرب حراس مرمى) ووالتر دياز (محلل أداء ومخطط أحمال).

س : كيف سيتم اختيار المدرب المصري في الجهاز؟

ج: حدد فيتوريا 3 شروط تتوافر بالمدرب المصري في جهازه والذي سيتم تحديده قبل اول معسكرات المنتخب ، مدرب يملك خبرات افريقية ، وتولي الإدارة الفنية لفرق أو منتخبات كبيرة ، وسبق له العمل مع مدربين اجانب وحقق نجاحات معهم.

س : هل هناك أسماء مرشحة؟

ج:يتواجد في الحسابات بعض الأسماء مثل محمد شوقي ومحمد يوسف وسيد معوض وعبد الستار صبري ، وهو ما سيحسمه فيتوريا بنفسه خلال الساعات المقبلة.

س : ما هو موعد أول تجمع للمنتخب مع فيتوريا؟

ج : في شهر سبتمبر المقبل وفقا للأجندة الدولية.

وتفقد الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، أمس مبني اتحاد الكرة برفقة الجهاز المعاون، حيث تعد هذه هي الزيارة الأولى للمدير الفني البرتغالي منذ توليه المهمة رسميًا.

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر جلسة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة بمقر الاتحاد في حضور حازم إمام ومحمد بركات ودينا الرفاعي أعضاء المجلس للتنسيق للمرحلة المقبلة.