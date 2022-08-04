مصدر بكاف يكشف لـ"الخليج 365" عقوبة السولية بعد أحداث نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

كشف مصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، كواليس عقوبة عمرو السولية لاعب فريق الأهلي عقب أحداث مباراة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الأخيرة.

وقال مصدر بـ"كاف"، لـ"الخليج 365"، إن عمرو السولية تعرض للغرامة المادية تقدر بـ10 آلاف دولار بجانب التوبيخ لعدم تكرار نفس السلوك في المباريات التي تخص المسابقات الأفريقية.

وأضاف المصدر، أن "كاف" وجه خطابًا للجنة الانضباط في بداية شهر يوليو الماضي للحصول على توضيح من جانب النادي الأهلي بعد الفيديو الذي انتشر بشأن السولية.

وأوضح المصدر، أن لجنة الانضباط بـ"كاف" استندت إلى الفقرة (119) والتي تمنح الحق للجنة الانضباطية في فتح أي تحقيق والبت في قضية حدثت من وقت حدوثها وقبل مرور عامين.

وكان الأهلي خسر نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء.