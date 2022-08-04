"الانسحاب مرفوض".. الخليج 365 يكشف كيف يفكر الخطيب قبل الاجتماع الطارئ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الخميس، جلسة مع اللجنة القانونية بالنادي، قبل الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة والمقرر له عصر اليوم.

وبحسب مصدر لـ"الخليج 365"، فإن الخطيب حرص على معرفة الرأي القانوني في الأزمة وأبعاد كل ما يتم دراسته حاليًا.

ومن المقرر أن يحضر مجلس إدارة الأهلي بالكامل وكذلك ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بحسب ما أكده المصدر لـ"يلا كورة".

وأشار المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- إلى أن فكرة الانسحاب من أي بطولة محلية مرفوضة، مشددًا أن هذا الأمر لم ولن يتم مناقشته.

ويأتي اجتماع الطارئ لمجلس إدارة الأهلي بعد الأداء التحكيمي في مباراة الفريق مساء أمس الأربعاء ضد فاركو. (طالع التفاصيل)

وكان الأهلي تعادل بنتيجة سلبية ضد فاركو، في لقاء أقيم على ملعب "الأهلي We السلام" ضمن الأسبوع الـ28 بمسابقة دوري We المصري.

وأصبح الأهلي يبتعد عن الزمالك متصدر المسابقة بفارق عشر نقاط، لكن يمتلك الأهلي مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ29 بمسابقة الدوري.