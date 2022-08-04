"نعم السند".. بانون يوجه رسالة لجماهير ومجلس إدارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

وجه المغربي بدر بانون لاعب الأهلي السابق وقطر قطر الحالي، الشكر جماهير ومجلس إدارة الأهلي، متمنيا لهم التوفيق فيما هو قادم.

ورحل بدر بانون عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لنادي قطر القطر بعقد مدته ثلاثة أعوام.

وقال بانون عبر حسابه الشخص على انستجرام: "في كل تجربة كروية أخوضها أجد نفسي وسط حالة من الشغف لأقدم أفضل ما لدي، وكذلك كان الوضع وأنا أحمل قميص النادي الأهلي، حيث لم أبخل في أي لحظة بأي قطرة عرق".

وأضاف:" حققنا ألقابا وبطولات، وكنت ورفاقي اللاعبين أشبه بالعائلة".

وأكمل:" واليوم حيث أخوض تجربة احترافية جديدة بقطر، لا يمكن لي أن أبدأ هذه الرحلة دون أوجه الشكر لإخوتي اللاعبين في الأهلي، فقد كانوا نعم الرفاق ونعم السند".

وأشار:" كما أريد توجيه الشكر والحب الكبير لجمهور النادي الأهلي الذي كان دائما السند والدعم لي ولكل الفريق وخير مثال لقب (السلطان) الذي سأظل أعتز به وأفتخر لأنه كان من جمهور نادي عريق".

وأردف:" أشكر أيضا المدرب بيتسو موتسيماني، الذي عرف كيف يقود النادي إلى تحقيق ألقاب جديدة، كما أشكر أيضا المدرب الجديد ريكاردو سواريز، وأشكر كل العاملين في النادي واحدا واحدا، ولا يفوتني أيضا أن أشكر إدارة النادي وعلى رأسهم رئيس النادي الكابتن الخطيب على طريقة تعاملهم معايا من أول يوم ليا في النادي".

واختتم:" وشكر خاص لوكيل أعمالي كريم بلق الذي حالت إصابته بكورونا دون تواجده معي بالدوحة، تمنياتي بالتوفيق للأهلي ولرفاقي..وشكرا للجميع".