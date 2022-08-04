سيناريوهان وحلول.. توقعات لقرارات اجتماع إدارة الأهلي الطارئ مع ياسين منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

تتصاعد خلال الساعات الأخير أزمة كبيرة بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، وبالأخص لجنة الحكام، وذلك بعد الأخطاء الكارثية من الحكام على حد وصف إدارة القلعة الحمراء.

وهذه هي المرة الثانية خلال هذا الموسم الذي يتحدث فيها الأهلي عن التحكيم، بعد أن أصدر بيانا في وقت سابق يطالب بحكام أجانب خلال مبارياته المتبقية بالدوري، وأرسل شيك بقيمة 80 ألف دولار مصاريف الحكام، ولكن اتحاد الكرة لم يتحرك، واستكمل المارد الأحمر الدوري بحكام مصريين، باستثناء مباراتي الزمالك وبيراميدز.

واشتعلت أزمة الحكام من جديد بين الأهلي والحكام، بعد إلغاء هدف لبيرسي تاو مهاجم الأهلي أما فاركو، في الدقيقة 71 من زمن المباراة، بداعي تسلل على اللاعب الجنوب أفريقي، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة 28.

وبعد المباراة أعلنت إدارة الأهلي عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الفريق الأحمر، عصر اليوم الخميس بحضور ياسين منصور رئيس شركة الكرة، وذلك لاتخاذ بعض القرارات.

وكشف مصدر مطلع داخل الأهلي لمصراوي، أن محمود الخطيب رئيس النادي، دعا مجلس إدارة الفريق الأحمر لاجتماع طارئ، لمناقشة الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمام فاركو.

وخلال السطور التالية نرصد لكم أبرز السيناريوهات التي ستخرج بعد اجتماع اليوم:

التصعيد

السيناريو الأول هو محاولة تصعيد الأمر، والتهديد بالانسحاب من كل البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وسيربط الأهلي استكمال الدوري والكأس ببعض الحلول التي سيطرحها، والتي من دونها، لن يستكمل الأهلي البطولات التي تتم تحت مظلة اتحاد الكرة، من ناحية إدارة ملف الحكام.

حلول الأهلي

يرى الأهلي بعض الحلول التي قد تجعله يستمر في الدوري والكأس، وهي جلب حكام أجانب لمباريات الكأس المتبقية حتى النهائي.

كما يرى الأهلي أيضا أنه لابد من إقالة عصام عبد الفتاح من رئاسة لجنة الحكام؛ لأنه لم يقدم أي إضافة للتحكيم المصري، والأخطاء تزداد يوما تلو الآخر.

الأهلي أيضا يريد عقاب أحمد الغندور حكم مباراته أمام فاركو، ومحمود عاشور حكم تقنية الفيديو لنفس المباراة، على الأخطاء الفادحة التي حدثت خلال اللقاء، والتي أدت لفقد الأحمر نقطتين، أبعدته تماما عن صراع الفوز بالدوري.

كما سيطالب الأهلي بالإعلان عن عقوبات الحكام، ليكون هناك شفافية أمام الجميع.

بيان غاضب

السيناريو الآخر الذي قد يخرج بعد اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم، هو بيان غاضب، ولن تكون هناك قرارات قوية وصارمة، والاجتماع لتهدئة الجماهير فقط.

كما أن البيان سيتحدث عن الأخطاء التحكيمية التي حدثت خلال الفترة الأخير، ويتم سردها لإثبات حالة وإثبات تضرر الأهلي من التحكيم.

كما سيطالب الأهلي بالتحقيق في تلك الأخطاء التحكيمية، والعدالة، ومحاولة إصلاح المنظومة التحكيمية خلال الفترة المقبلة.