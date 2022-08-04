الامارات | الادّعاء الروسي يطلب سجن لاعبة السلة الأميركية غراينر

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شكرا لقرائتكم خبر عن الادّعاء الروسي يطلب سجن لاعبة السلة الأميركية غراينر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب الادّعاء الروسي الخميس أن تُسجن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر تسع سنوات ونصف بتهمة تهريب المخدرات، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس. وقال المدّعي العام نيكولاي فلاسينكو "أطلب من المحكمة إدانة غراينر والحكم عليها بالسجن تسع سنوات وستّة أشهر"، وبدفع غرامة قدرها مليون روبل (16590 دولارًا).
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