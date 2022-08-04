شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يبحث عن الفوز السابع تحت قيادة علاء عبد العال أمام إنبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث علاء عبد العال المدير الفنى لفريق إيسترن كومبانى، عن تحقيق الفوز السابع في الدورى هذا الموسم ومواصلة النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق بعد الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم آخر 6 مباريات، عندما يواجه اليوم إنبى على استاد بتروسبورت، فى افتتاح الأسبوع التاسع والعشرين من الدورى المصرى الممتاز.

ولم يتذوق أبناء علاء عبد العال، طعم الهزيمة خلالهم، لتتصاعد أحلام البقاء تحت الأضواء والشهرة، قبل 6 مباريات فقط من نهاية المسابقة المحلية، وطالب اللاعبين بضرورة نسيان ما حققوه فى المباريات الماضية، والتركيز على خطف الثلاث نقاط التى قد تكون الأهم بالابتعاد عن منطقة الخطر.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومبانى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.

وجاءت المباريات المتبقية لإيسترن كومبانى فى الدورى كالتالي:

ـ إيسترن كومبانى و إنبى فى الجولة 29: 4 أغسطس

ـ إيسترن كومبانى وطلائع الجيش فى الجولة 30: 8 أغسطس

ـ إيسترن كومبانى والأهلى فى الجولة 31: 20 أغسطس

ـ إيسترن كومبانى والإسماعيلى فى الجولة 32: 23 أغسطس

ـ إيسترن كومبانى والبنك الأهلى فى الجولة 33: 26 أغسطس

ـ إيسترن كومبانى والزمالك فى الجولة 34: 29 أغسطس