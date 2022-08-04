شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أحمد صابر لاعب الطائرة: هوايتى السفر وبحب محمد صبحى وأشرف عبد الباقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب أحمد صابر على لاعب الكرة الطائرة فى نادى طلائع الجيش .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

السفر .

بتدخل المطبخ ؟

لا مليش فى المطبخ قوى .

من نجمك المفضل ؟

محمد صبحى

من مطربك المفضل ؟

محمد منير و عمرو دياب .

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه ؟

دكتور .

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟

محمد صبحى أو أشرف عبد الباقى .

بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الفورمال .