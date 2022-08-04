شكرا لقرائتكم خبر عن موقف أكرم توفيق من المشاركة فى مباريات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات أكرم توفيق لاعب الأهلي جاهزا طبيا بعد انتهاء برنامج التأهيل من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة ومشاركته في التدريبات الجماعية لفريقه منذ أكثر من 10 أيام، ولكن لم يحسم قرار مشاركته في المباريات الرسمية حتى الآن.

ويتخوف الجهاز الطبي للأهلي من استعجال الدفع بأكرم توفيق في المباريات رغم مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل شبه كامل، خشية من تعرض اللاعب لإصابة جديدة حيث يفضل التمهل وعدم استعجال الدفع باللاعب في المباريات.

ويشارك أكرم توفيق في 90% من تدريبات الأهلي الجماعية خلال الفترة الحالية ويسير بشكل جيد وفقا للبرنامج المعد له من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر.

ومن المقرر أن يكون أكرم توفيق جاهزا للمشاركة في المباريات خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مع الآن، في ظل رغبة الجهاز الفني في تأجيل قرار الاستعانة به في المباريات الرسمية للأهلي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.