مرتضى: هناك محاولات للوقيعة مع فيريرا.. ونجاح الزمالك بسبب الـVAR

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك محاولات من جانب البعض للوقيعة بينه وبين البرتغالي جيوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة.

وأضاف مرتضى في تصريحات عبر شاشة "TEN" :"لدينا مدير فني على أعلى مستوى، وهناك محاولات للوقيعة بيني وبينه بسبب الانتصارات الأخيرة، لكن نحن في منظومة متكاملة".

وتابع رئيس الزمالك :"نجاح الزمالك بسبب المدير الفني والمشرف على الكرة أمير مرتضى (المظلوم) والجماهير والأهم من كل ده الـVAR".

وواصل :"هناك شخص لأول مرة في التاريخ اقتحم الـVAR وتعرض للإيقاف أربع مباريات وغرامة 50 ألف جنيه (وبقوله دي البداية)".

وأنهى :"لا يوجد أي ديون على النادي سواء للاعب أو لمدرب، وأمامنا ست مباريات في الدوري هامة كأننا نواجه الأهلي بالظبط".

ويواجه الزمالك فريق الجونة مساء غدٍ الجمعة، ضمن حسابات الأسبوع الـ29 بمسابقة دوري We المصري.

وعقب مباراة الجونة، سيلعب الزمالك خمس مباريات قبل نهاية الدوري ضد كل من: مصر المقاصة - فاركو - الاتحاد السكندري - المصري البورسعيدي - إيسترن كومباني.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر مسابقة دوري We المصري برصيد 66 نقطة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.