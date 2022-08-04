فيتوريا: تنافس 3 فرق على مقدمة الدوري شيء جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أكد روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، أن هناك ضغط كبير في المباريات بالدوري المصري، مشيرا إلى وجود مواهب كبيرة في الأندية المصري.

وقال روي فيتوريا في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورت": "الدوري المصري به الكثير من المواهب ولكن أيضا به ضغط مباريات كبير، وهذا يجعل الأمر صعبا على بعض الفرق".

وأضاف فيترويا: "لن أتحدث عن لاعبين بعينهم ولكن مباراة الزمالك وبيراميدز كانت قوية خصوصا وهي على قمة الدوري، وأظهرت لاعبين رائعين".

وأكمل: "قمت بعمل دراسة عن كرة القدم المصرية، وجاء الوقت تلقي المعلومات والتدخل في بعض الأمور، ولكن لابد من وجود حب من قبل اللاعبين من أجل أن يكون هناك مستقبل جيد لكرة القدم المصرية".

واختتم: "التنافس بقتالية على لقب الدوري من 3 أندية شيء جيد جدًا، وأنا أؤمن بمصر وإمكانياتها في كرة القدم، ونحن على استعداد لكل شيء، ولدينا رغبة قوية وحافز كبير".