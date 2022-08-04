الامارات | ساديو مانيه جاهز لارتداء زي ألماني تقليدي ينسجم مع تقاليد ميونيخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجم الجديد لنادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، الدولي السنغالي ساديو مانيه أنه منسجم مع زملائه الجدد، كاشفا عن أنه أحضر معه "الزي الألماني التقليدي" إلى العاصمة البافارية هذا الصيف. وفي مقابلة للموقع الرسمي لنادي بايرن ميونيخ، قال مانيه إنه يحتفظ بالبنطال الجلدي التقليدي "ليدرهوزن" الذي مُنح له عندما كان يدافع عن ألوان ريد بول سالزبورغ النمسوي على أمل أن يرتديه يومًا ما. وقال مانيه" أمتلك لباس (ليدرهوزن) (البنطال الجلدي التقليدي) في المنزل منذ كنت ألعب في سالزبورغ. احتفظت به لأنني كنت دائمًا أحب ارتداءه وأنا مهتم بشكل عام بالثقافات الأخرى".

وتابع "في الواقع، زرت المدينة (ميونيخ) مرات عدة سابقا، مع الأصدقاء. ومرة كنا في ملعب أليانز أرينا، في مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال. في ذلك الوقت، لم أكن أتخيل ببساطة أنني سألعب هنا في يوم من الأيام". ولن يظهر مانيه، البالغ من العمر 30 عامًا، في المقدمة أو الوسط فقط عندما ينظم بايرن ميونيخ مهرجانه السنوي في سبتمبر، لكنه أظهر بالفعل مدى أهميته في صفوف صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في المانيا في 2022-2023.

وسجل مانيه هدفا في فوز بايرن ميونيخ على لايبزيغ 5-3 في الكأس السوبر المحلية السبت الماضي، في أول مباراة رسمية له مع النادي منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من ليفربول الإنكليزي هذا الصيف. ووصوله إلى ميونيخ ساعد على تهدئة مخاوف جماهير بايرن بشأن رحيل الهداف التاريخي الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة الإسباني، في وقت يسعى النادي البافاري إلى الفوز باللقب الحادي عشر تواليا في البوندسليغا.

وجَّه أفضل لاعب في القارة السمراء عامي 2019 و2022، إنذارا شديد اللهجة بعد المباراة قائلا إن بايرن "يمكن أن يؤدي بشكل أفضل" على الرغم من فوزه بالكأس السوبر العاشرة. وأضاف "إنها فقط بداية الموسم. لا يزال لدينا الوقت للعمل نحو بلوغ الكمال".

وسجّل المهاجم الدولي السنغالي 120 هدفا في 269 مباراة مع ليفربول حيث فاز بألقاب عدة أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنكليزي 2020 ومونديال الأندية 2019. موهبته في تسجيل الأهداف الحاسمة في المباريات الكبيرة، ستكون مفيدة في الوقت الذي يتطلع فيه ميونيخ إلى تعويض هدافه المرعب ليفاندوفسكي.