شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول "المهدي مبارك "أحدث صفقات العين الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جاء تعاقد نادي العين الإماراتي مع المغربي الشاب المهدي مبارك، ليوجه ضربة قوية للزمالك المصري، الذي سعى كثيرا وراء الظفر بخدماته.

كل ما تريد معرفته حول "المهدي مبارك "أحدث صفقات العين الإماراتي

وكان الزمالك محروما من التعاقد مع لاعبين جدد، هذا الموسم، الذي سينتهي في مصر أواخر الشهر الحالي، بعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



ولم يعلن الزمالك عن أي صفقة جديدة، بسبب انشغاله بالدوري المصري، المتبقي فيه 8 جولات، لكن تقارير مغربية كشفت أن المهدي مبارك، كان مرشحا بقوة ليحل محل الدولي المصري طارق حامد، المنضم مؤخرا لصفوف الاتحاد السعودي.

وواجه الزمالك، بطل كأس مصر مؤخرا، صعوبات في مركز وسط الملعب، بعد غياب طارق حامد عن أغلب مباريات الموسم، ورحيل التونسي فرجاني ساسي الموسم الماضي، دون التعاقد مع بديل



لكن نادي العين، حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الإماراتي، أعلن رسميا التعاقد مع اللاعب بعد التوصل لاتفاق مع ناديه.

يلعب المهدي مبارك في فريق الفتح الرياضي، وهو من مواليد 22 يناير/ كانون ثان 2001،

ويعتبر المهدي مبارك أحد أبرز لاعبي منتخب "أسود الأطلسي" للشباب، وشارك معه في 7 مباريات، وسجل هدفين.

وخلال الموسم الماضي، شارك مبارك في 25 مباراة مع الفتح، دون أن يسجل أو يصنع.

وظهر المهدي مبارك لأول مرة مع الفريق الأول للفتح، في يناير/كانون ثان 2022، أمام نادي سريع وادي زم، في الدوري المغربي.

كما تم اختيار اللاعب في التشكيل المثالي لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما، السنة الماضية، بعد مشاركته مع المغرب، حيث وصل الفريق للدور ربع النهائي.

وجه نادي العين الإماراتي ضربة قوية لآمال نادي الزمالك المصري في التعاقد مع أحد اللاعبين المميزين خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويتعلق الأمر بالمغربي المهدي مبارك، لاعب وسط فريق الفتح الرباطي المغربي، والذي أعلن نادي العين، الأربعاء، توصله لاتفاق مبدئي على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكتب العين، في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعلن نادي العين توصله لاتفاق مبدئي مع نادي الفتح الرياضي المغربي لانتقال اللاعب المهدي مبارك إلى صفوف الزعيم".

وارتبط اسم اللاعب المغربي الواعد مؤخرا بالانضمام لصفوف الزمالك، ليكون أحد تدعيمات خط الوسط بعد رحيل طارق حامد إلى صفوف الاتحاد السعودي، قبل أن يعلن العين التوصل لاتفاق مبدئي مع الفتح على ضمه.

وكشفت مصادر مصرية أن الزمالك دخل في مفاوضات مع الفتح لضم المهدي مبارك، لكن الطرفين اختلفا بعدما طلب النادي المغربي الحصول على 750 ألف دولار لبيعه.

يذكر أن المهدي مبارك (21 عاما) لاعب وسط مدافع من ناشئي الفتح الرباطي، وسبق له تمثيل منتخب المغرب تحت 20 عاما في 7 مباريات وسجل معه هدفين.

بات فريق الزمالك المرشح الأقوى والأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم، للمرة الـ14 في تاريخه والثانية على التوالي.

يعتلي الفارس الأبيض صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة بعد مرور 28 جولة من المسابقة.



بيراميدز يحل في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، ثم الأهلي ثالثا بـ 56 نقطة، ويتبقى للأخير مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي.

يتبقى للزمالك 6 مباريات حاسمة، منها 3 خارج أرضه أمام الجونة في الغردقة يوم الجمعة، ثم فاركو والمصري البورسعيدي بالإسكندرية يومي 19 و26 أغسطس/ آب الحالي على الترتيب.



كما يلعب الزمالك 3 مباريات على ملعبه بالقاهرة تبدو أسهل نظريا، حيث يواجه مصر المقاصة ثم الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني أيام 9 و23 و29 أغسطس تواليا.

إذا نجح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك في مواصلة الانتصارات على مدار الجولات الـ4 المقبلة، حتى مع تحقيق الأهلي وبيراميدز 4 انتصارات أيضا سيضمن "الأبيض" اللقب الـ14 في تاريخه قبل جولتين من انتهاء المشوار.

وقد يحتاج الزمالك لحصد 10 نقاط على الأكثر من أصل 18 نقطة، حصيلة إجمالي مبارياته الـ6 المتبقية بشرط أن يتعثر الأهلي أو بيراميدز مجددا في الجولات الختامية.

ويعيش الزمالك حالة فنية رائعة، حيث حقق 7 انتصارات متتالية بخلاف 9 مباريات بشكل عام على التوالي لم يتعرض خلالها لأي خسارة.

وكان آخر تعثر للزمالك بخسارته في مباراتين متتاليتين أمام إنبي وطلائع الحيش يومي 10 و17 مايو/ آيار الماضي.