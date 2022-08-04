شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة مصر والسعودية مواليد 2003 فى نهائى كأس العرب 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 أن مباراة المنتخب مع السعودية تم تأجيلها 24 ساعة لتقام مساء الأحد المقبل بدلا من السبت.

وقال محمود جابر فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير": "مباراة السعودية كانت يوم السبت لكن تم تأجيلها إلى يوم الأحد، وهى مباراة صعبة جدا خاصة أن البطولة فى السعودية، ونحاول تجهيز اللاعبين المجهدين، لكننا قادرون على التتويج باللقب".

وتأهل منتخب مصر للشباب إلى نهائى كأس العرب بعد الفوز المثير على نظيره الجزائرى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، مساء الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.

وكان المنتخب قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين، سجل صلاح باشا الهدف الأول لشباب الفراعنة، قبل أن يضيف عبد الرحمن رشدان الهدف الثاني، وقلص الجزائر النتيجة بالهدف الأول بتوقيع اللاعب "لحلو أخريب"، فيما سجل الهدف الثالث للفراعنة البديل محمد إبراهيم في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يتأهل الفراعنة لملاقاة السعودية فى نهائى كأس العرب للشباب، بعدما تأهل الأخير على حساب فلسطين فى نصف النهائى.