شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات شباب الملاكمة فى نصف نهائى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الخامسة مساء اليوم الخميس، لقاءات قوية فى دور نصف نهائى البطولة العربية لشباب الملاكمة التى تستضيفها مصر بالمركز الأوليمبى بالمعادى و تستمر حتى يوم 6 أغسطس الجارى .



وتأتى مباريات أبطال مصر في دور قبل النهائي كالتالى : وتأتى مباريات أبطال مصر في دور قبل النهائي كالتالى :

وزن48 كجم أدهم علي ضد لاعب الامارات.

وزن64 كجم عبدالله سعيد ضد لاعب المغرب.

وزن57 كجم فارس فؤاد ضد لاعب المغرب.

وزن60 كجم أحمد عبدالحفيظ ضد لاعب الجزائر.

وزن ٦٣.٥ كجم أحمد عبدالموجود ضد لاعب المغرب.

وزن67 كجم مصر محمد حسام ضد لاعب الأردن.

وزن71 كجم محمد أحمد سعيد ضد لاعب العراق

وزن75 كجم محمد مبروك ضد لاعب الاردن

وزن80 كجم محمود سالم ضد لاعب قطر.

وزن86 كجم مصر تميم محمد نعيم ضد الاردن.

وزن92 كجم مصر عمر خالد ضد لاعب المغرب.

ويشارك فى هذه البطولة منتخبات كل من تونس والمغرب والجزائر وليبيا وقطر والإمارات والسعودية ولبنان والبحرين والأردن وسوريا ومصر وفلسطين.