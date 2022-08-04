شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وأنجولا فى البطولة الإفريقية للسلة تحت 18سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح اليوم منتخب السلة للشباب تحت 18 سنة منافساته بالبطولة الإفريقية التى تقام بأنجولا وتستمر حتى 14 أغسطس الجارى.

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام مباراة مصر وأنجولا فى افتتاح البطولة الافريقية فى تمام الثانية ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، ويسعى عمرو أبو الخير المدير الفنى للمنتخب لتحقيق الفوز فى أول مباريات البطولة.

مجموعة مصر فى البطولة الأفريقية

وتواجد المنتخب المصرى فى المجموعة الثانية مع كل من مالى وغينيا وأنجولا ورواندا، بينما ضمت المجموعة الأولى كلًا من مدغشقر والسنغال والجزائر وبنين.

قائمة المنتخب فى البطولة الأفريقية

وتضم قائمة المنتخب المصرى سيف الدين هنداوى - خالد عمر - بلال عبد المطلب - فهمى حسن - يوسف عمرو - زياد دسوقى - كريم الجيزاوى - ياسين عبد الوهاب - محمد هندى - إبراهيم زهران - محمد خيرى - على وحيد.