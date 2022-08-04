شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: لاعبو منتخب الشباب منضبطون وقادرون على تحقيق كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، على الالتزام الذى يتميز به اللاعبون داخل المنتخب، وأن جميع اللاعبين جاهزون للمباراة النهائية في بطولة كأس العرب أمام السعودية.

وقال محمود جابر في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامجه الإذاعى "مع شوبير": "اللاعبون منضبطون بكل التعليمات سواء داخل الملعب أو خارجه، فمن الصعوبة جعل اللاعب منضبط داخل الملعب وهو ليس منضبطا خارجه".

وأضاف محمود جابر: "بدأنا كويس جدا أمام الجزائر ولكن قلة خبرة بعض اللاعبين أدى إلى تراجع الأداء بعض الشىء ولكن قدرنا نتماسك ونسجل هدفين، ثم استقبلنا هدفا وقدرنا نخلص المباراة بالهدف الثالث".

وتأهل منتخب مصر للشباب إلى نهائي كأس العرب بعد الفوز المثير على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.