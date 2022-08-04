شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد هشام يتأهل لدور الـ 32 ببطولة العالم للتايكوندو ببلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل أحمد هشام لاعب منتخب التايكوندو إلى منافسات دور ال 32 من بطولة العالم للشباب، والتى تقام ببلغاريا، بمنافسات وزن 58 كجم، بعد الفوز على لاعبة اوزبكستان بنتيجة 2/0.

وكان يحيى حسن لاعب المنتخب تأهل إلى دور الـ16 بالبطولة بعد الفوز على بطل النيجر 2/1 ومن قبله الفوز على لاعب منغوليا 2/1 أيضا بعد الفوز على بطل منغوليا بنتيجة 2/1 ايضا.

يذكر أن جنى خطاب لاعبة المنتخب تأهلت إلى منافسات دور الـ16 بعد تغلبها على لاعبة بريطانيا بنتيجة 2/0.

سلمى إسلام لاعبة منتخب التايكوندو فى التأهل إلى منافسات دور ال 16 من البطولة بعد التغلب على منافستها لاعبة المكسيك بنتيجة 2/1 فى المباراة الأولى.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: أحمد خيرى، ومحمد هشام، وأدهم الأنوارى، ويوسف ياسر، ويحيى حسن، ويوسف الشرقاوى، ومعتز بالله عاصم، وأحمد هشام، ومحمود عادل، ومازن هشام، وعلى مستوى البنات تضم القائمة جنة جويلى، وملك سامى، وملك عبد العزيز، وملك ياسر، وليلى شريف، وسلمى إسلام، وحور عبد الكريم، ولجين فهمى، وزينب محمد بالإضافة إلى جنى خطاب.