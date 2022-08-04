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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبر إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الأربعاء أن مغادرة كريستيانو رونالدو ولاعبين آخرين ملعب "أولد ترافورد" قبل نهاية المباراة الودية ضد رايو فايكانو الإسباني الأحد "غير مقبولة".

" إريك تن هاغ" يكشف عن موقفه تجاه تصرفات النجم البرتغالي رونالدو

وبعدما خسر ضد أتلتيكو مدريد الإسباني 0-1 في أوسلو السبت الماضي، اختتم مانشستر يونايتد الفترة الاستعدادية للموسم بالتعادل 1-1 مع رايو فايكانو على ملعب "أولد ترافود" في اليوم التالي.

وشارك رونالدو في الشوط الأول من المباراة في أول ظهور له منذ نهاية الموسم الماضي، بعدما غاب عن الجولة التحضيرية في تايلاند وأستراليا "لأسباب عائلية". وشوهد اللاعب الراغب بالرحيل عن مانشستر يونايتد يغادر أرض الملعب مع مواطنه ديوغو دالو قبل نهاية المباراة.

ولم يتحدث المدرب الهولندي مع الإعلام بعد المباراة، لكنه أعرب الأربعاء عن امتعاضه من تصرف رونالدو هذا في حديث مع منصة "فِيابلاي".

وقال في هذا الصدد إن "كثيرين (بمن فيهم رونالدو) غادروا إلى منازلهم. هذا أمر غير مقبول للجميع".

وتابع: "أقول لهم إن ذلك غير مقبول، إننا فريق، مجموعة واحدة وأن عليكم أن تبقوا حتى النهاية".

وسيتولى تن هاغ مهمته الرسمية الأولى في المرحلة الافتتاحية من الدوري الممتاز الأحد ضد ضيفه برايتون.

كشفت دراسة أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، كان الأكثر تعرضا للإساءة على موقع "تويتر" في الموسم الماضي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

إحصائية: كريستيانو رونالدو الأكثر تعرضا للإساءة عبر رونالدو يدخل في مشادة مع مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي تين هاج

وتعرض نحو 68 في المئة من لاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، للإساءة على موقع "تويتر" في النصف الأول من الموسم الماضي، وفقا لتقرير نشرته هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية "أوفكوم" الثلاثاء.

ووجدت "أوفكوم" في دراسة بالتعاون مع معهد "آلان تورينغ" الوطني البريطاني لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، باستخدام تقنية جديدة للتعرف الآلي، أن ما يقارب 60 ألفا من أصل أكثر من 2.3 مليون "تغريدة" أُرسلت إلى لاعبي كرة القدم في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الأشهر الخمسة الأولى من موسم (2021-2022)، كانت مسيئة.

وكشفت الأبحاث أن 418 من أصل 618 لاعبا خضعوا للتحليل، تلقوا "تغريدة" مسيئة واحدة على الأقل، بحيث استهدفت ثمانية في المئة من الإساءة خاصية محمية، كالعرق أو الأصول.

واستهدفت نحو نصف الرسائل المسيئة 12 لاعبا معينا تلقوا ما معدله 15 "تغريدة" مسيئة يوميا.

وتلقى رونالدو 12520 "تغريدة" مسيئة بينما نال ماغواير 8954 "تغريدة"، وحصل الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد أيضا، على ثالث أعلى إجمالي برصيد 2557 "تغريدة".

وظهر ثمانية من لاعبي مانشستر يونايتد في المراكز العشرة الأولى.

وكان مهاجم توتنهام هوتسبير هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، وجاك غريليش لاعب مانشستر سيتي، الثنائي الوحيد من خارج مانشستر يونايتد ضمن المراكز العشرة الأولى.

وعلى صعيد الأندية، حصل لاعبو توتنهام على أعلى نسبة من إجمالي التغريدات المسيئة وهي 3.7 في المئة.

قال الدكتور بيرتي فيدجن المعد الرئيسي للتقرير ورئيس قسم السلامة على الإنترنت في معهد آلان تورينج "تكشف هذه النتائج الصارخة عن مدى تعرض لاعبي كرة القدم للإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

"في حين إن معالجة الإساءة عبر الإنترنت أمر صعب، لا يمكننا تركه دون التصدي له. يجب عمل المزيد لإيقاف أسوأ أشكال المحتوى بما يضمن للاعبين أداء وظائفهم دون التعرض للإساءة".

ومع ذلك، لم تكن كل الأخبار سيئة. حيث كانت 57 في المئة من جميع التغريدات إيجابية تجاه اللاعبين.

وردا على ذلك، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن متحدث باسم "تويتر" ترحيبه بالدراسة، لكنه قال إن شركته نفذت مجموعة من ميزات الأمان لمنع مثل هذه المنشورات من الوصول إلى الأفراد.

شهدت مباراة مانشستر يونايتد الودية أمام رايو فاليكانو (1-1) الأحد الماضي مشادة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد لـ "الشياطين الحمر".

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن خلال فترة توقف قصيرة لمدة ثلاث دقائق من أجل شرب الماء، اقترب إريك تين هاج من رونالدو ووجه له بعض الملاحظات، ويبدو أن ذلك لم يرق للنجم البرتغالي، الذي بدأ بالإيماء وابتعد عن المدرب لخطوتين، ومن ثم عاد إلى الملعب.

وكان مانشستر يونايتد قد أبدى استياءه من تصرف رونالدو، الذي غادر ملعب "أولد ترافورد"، قبل أن تنتهي مباراة الفريق أمام رايو فايكانو (1-1) مساء الأحد.

وقالت صحيفة "ذا صن": "إدارة مانشستر تعتقد أن رونالدو وضع مثالا سيئا من خلال مغادرته الملعب، في وقت كان يطالب فيه المدرب الجديد إريك تين هاج بالتعاضد داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد".

وشارك رونالدو أساسيا في المباراة أمام فاليكانو، تم استبداله في الشوط الأول، وبدلا من البقاء على مقاعد البدلاء، غادر "صاروخ ماديرا" الملعب قبل صافرة النهاية بعشر دقائق.

وذكرت عدة تقارير صحفية مؤخرا أن النجم البرتغالي، البالغ من العمر 37 عاما، والذي ينتهي عقده مع يونايتد عام 2023، يسعى لمغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف، لرغبته في اللعب مع أحد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، التي يغيب عنها فريق "الشياطين الحمر"، بعد أن احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

وكانت قد ترددت شائعات عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية من أبرزها بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، ولكن جل هذه الأندية نفت اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

ولكن تين هاج نفى كل هذه الإشاعات، حيث قال إن "كريستيانو ليس للبيع، إنه جزء من خططنا. أنا أستعد للموسم المقبل معه".

وأوضح المدرب الهولندي "لقد تحدثت مع كريستيانو قبل التطرق إلى هذه المسألة (رحيله). خضنا نقاشا جيدا للغاية".

يذكر أن إريك تين هاج تولى مهمة تدريب مانشستر يونايتد هذا الصيف، ووقع على عقد حتى يونيو 2025.