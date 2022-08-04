شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان طبى يحذر من مشاركة موبولولو أمام الأهلى رغم شفائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى الجهاز الطبى للاتحاد السكندري بعدم مشاركة هداف الفريق الانجولى مابولولو، فى صدمة للجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، على الرغم من ان جميع الاشعة والتقارير الطبية التى خضع لها اللاعب الانجولى أكدت شفائه وسلامته بنسبة 100% وجاهزيته لمباراة الأهلى المقرر لها الاحد المقبل على ملعب برج العرب ضمن مباريات الاسبوع الـ 29.

وقال الجهاز الطبى أن مابولولو يحتاج فترة من التأهيل وعدم التسرع فى الدفع به خلال مباراة الاهلى الصعبة خشية من عودة شكوى الامامية من جديد وفى هذه الحالة سيتم استبعاد اللاعب لنهاية الموسم.

ويدرس النحاس خلال الـ 48 ساعه القادمة القرار سواء بالدفع باللاعب والتواجد ضمن قائمه الفريق والمشاركة ولو في جزء بسيط من المباراة او اتباع التعليمات الطبية والحفاظ على اللاعب وتجهيزه لمباراة الاسماعيلى المقبلة فى الاسبوع 30.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملاعب النادى بسموحة حيث عاد الى قائمة الفريق الثلاثى مورو ساليفو و مروان عطية بعد انتهاء الايقاف كما عاد فوزى الحناوى بعد الشفاء من الاصابة بينما يواصل خالد الغندور الغياب عن المباراة لتنفيذ قرار الايقاف.

واشاد محمد فتحى مدرب الحراس بمستوى محمد عبد المنصف ، مؤكدا أنه جاهز لقيادة عرين الاتحاد أمام الأهلى وأصبحت مشاركته مؤكدة بعد حالة التألق التى يشهدها موخرا.