شكرا لقرائتكم خبر عن على الصاوى فى المركز الثانى بالتصنيف الدولي للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

احتل على الصاوى لاعب منتخب الكاراتيه المركز الثانى فى التصنيف العالمى للاتحاد الدولى للعبة، فى منافسات وزن تحت 67 كجم

وكان على الصاوى لم يشارك فى منافسات دورة البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر الا انه حافز على تصنيفه وتواجده فى المقدمة.

كما احتل محمد رمضان المركز الثالث فى وزن تحت 84 كجم ، بينما طه طارق المركز الثاني لوزن فوق 84 كجم.

اعتلى لاعبو منتخب الكاراتيه صدارة الترتيب العام فى البطولة العربية التى أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وانتزعت مصر الصدارة بإجمالي 15 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ذهبيات، وأربع فضيات ومثلها برونزيات.