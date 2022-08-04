اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلى عصر اليوم

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة الأهلى اجتماعًا طارئًا فى الثالثة عصر اليوم الخميس ، بحضور ياسين منصور رئيس شركة الأهلى لكرة القدم، لاتخإذ بعض القرارات.

وقال النادى الأهلى فى بيان رسمي، : "يعقد مجلس إدارة الأهلى اجتماعًا طارئًا فى الثالثة عصر اليوم الخميس، بحضور ياسين منصور، رئيس شركة الأهلى لكرة القدم، لاتخإذ بعض القرارات".

وفقد النادى الأهلى نقطتين فى الصراع على لقب الدوري، بعد التعادل أمام فاركو أمس الأربعاء ، وخاض الأهلى 27 مباراة حتى الآن، نجح فى الفوز خلال 16، وتعادل 8، وخسر 3، ونجح لاعبوه فى تسجيل 51 هدفا، وسكن مرماه 20، وفقد الأحمر 25 نقطة.