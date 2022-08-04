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روجيرو ميكالي يصل القاهرة مساء اليوم لتولي تدريب المنتخب الأوليمبي

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القاهرة - سامية سيد - يصل مساء اليوم، البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأوليمبى لتولي المهمة بشكل رسمي. 

 

ومن المقرر أن يعقد ميكالي جلسة مع مسئولي اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة ، لتوقيع العقود. 

 

فيما أكد أوداير هلمان، المدرب المساعد السابق لمنتخب البرازيل الأوليمبي، المتوج بالميدالية الذهبية لأولمبياد 2016 خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "عملت مع ميكالي في منتخب البرازيل، وهو مدرب رائع وعظيم وعملنا في ظروف صعبة، وسيكون إضافة للمنتخب المصري".

 

وأضاف: "ميكالي مدرب كبير ويمكنه التكيف على العديد من الأساليب التكتيكية، ولديه خبرات كبيرة ويتطلع لمعرفة شخصيات اللاعبين". وتابع: "ميكالي مدرب برازيلي، والمدرسة البرازيلية تتميز بالأسلوب الهجومي والسيطرة على المباريات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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