شكرا لقرائتكم خبر عن روجيرو ميكالي يصل القاهرة مساء اليوم لتولي تدريب المنتخب الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل مساء اليوم، البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأوليمبى لتولي المهمة بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يعقد ميكالي جلسة مع مسئولي اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة ، لتوقيع العقود.

فيما أكد أوداير هلمان، المدرب المساعد السابق لمنتخب البرازيل الأوليمبي، المتوج بالميدالية الذهبية لأولمبياد 2016 خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "عملت مع ميكالي في منتخب البرازيل، وهو مدرب رائع وعظيم وعملنا في ظروف صعبة، وسيكون إضافة للمنتخب المصري".

وأضاف: "ميكالي مدرب كبير ويمكنه التكيف على العديد من الأساليب التكتيكية، ولديه خبرات كبيرة ويتطلع لمعرفة شخصيات اللاعبين". وتابع: "ميكالي مدرب برازيلي، والمدرسة البرازيلية تتميز بالأسلوب الهجومي والسيطرة على المباريات".