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الاتحاد الدولى للجودو يختار محمد مطيع فى عضوية لجنة التكنولوجيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى للجودو اختيار محمد مطيع عضوا فى لجنة التكنولوجيا والجودة وتحسين الأداء فى الاتحاد الدولى للجودو، ليكون المصرى الوحيد المتواجد حاليا ضمن لجان الاتحاد الدولى للجودو.

 

ومن جانبه عبر محمد مطيع عن سعادته بتعيينه بهذا المنصب، مؤكدا أنها فرصة جيدة لبداية تواجد العديد من المصريين فى لجان الاتحاد الدولى، متمنيا أن يكون إضافة وواجهة مشرفة لمصر فى الاتحاد الدولى.

 

جدير بالذكر أن محمد مطيع حكما دوليا فى الجودو وشارك فى العديد من البطولات المحلية والأفريقية والدولية على مدار سنوات منذ اعتزاله.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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