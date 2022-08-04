شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة حكام مباريات، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدورى الممتاز.





إيسترن كومبانى × إنبى

حمادة القلاوى حكما للساحة ويعاونه كل من محمد محمود لطفي مساعد أول ومحمود كثير مساعد ثانى ومحمود ناصف حكما رابعا وعمرو الشناوى حكم فيديو وإبراهيم محجوب حكم فيديو مساعد.

سموحة × سيراميكا

مصطفى عثمان حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد رشدى مساعد أول وحاتم علام مساعد ثانى وسامح حسين حكما رابعا والسيد شعبان حكم فيديو وأحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد.





المصري × طلائع الجيش

محمود بسيونى حكما للساحة ويعاونه كل من طارق مصطفى مساعد أول ويارا عاطف مساعد ثانى وشاهندة المغربى حكما رابعا وعبد العزيز السيد حكم فيديو وعمرو رمضان حكم فيديو مساعد.