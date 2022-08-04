شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. شيكابالا نجم الزمالك فى قلعة ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع محمود عبد المنعم شيكابالا نجم الزمالك أن يثبت أن إمكانياته دائما حاضرة و بقوة فى الوقت المناسب فى ظل مواصلة الإبداع فى صفوف القلعة البيضاء هذا الموسم .

شيكابالا نجح فى تسجيل هدف من أهدافه التى تثبت قدراته الخاصة فى التهديف ليساهم فى فوز فريقه بنتيجة 3/0 على بيراميدز فى مشوار الدفاع عن لقب الدورى الممتاز هذا الموسم .

يثبت يومًا بعد يوم نجم الزمالك محمود عيد الرازق شيكابالا مقولة "الكبير كبير" فى عالم كرة القدم فى ظل تأكيده على إمكانياته المهارية والتهديفية داخل الساحرة المستديرة خاصة أنه لاعب مهارى من الدرجة الأولى و يمتلك شعبية كبيرة وسط الجماهير البيضاء .

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب شيكابالا فى الصور التالية :