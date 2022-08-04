"فاجر".. مجلة الأهلي الرسمية تهاجم التحكيم (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

هاجمت مجلة الأهلي الرسمية، المستوى التحكيمي عقب مباراة الفريق الأحمر ضد فاركو في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، ضمن حسابات الأسبوع الـ28 بمسابقة دوري We المصري.

وجاء عنوان مجلة الأهلي الرسمية كالتالي: "تحكيم فاجر!" في إشارة إلى قرارات أحمد الغندور وحكم الفيديو محمود عاشور خلال أحداث المباراة والتي شهدت تسجيل الأهلي هدفًا تم إلغاءه بداعي التسلل على بيرسي تاو في الدقيقة 71.

وكان الأهلي تعادل سلبيًا للمباراة الثانية على التوالي ضد فاركو، ليصبح رصيد الفريق الأحمر 56 نقطة بفارق عشر نقاط عن الزمالك متصدر المسابقة.

وشهدت الساعات الماضية إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا طارئًا للرد على الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأحمر ضد فاركو. (طالع التفاصيل)

وصرح مصدر لـ"الخليج 365"، أن الخطيب وجه الدعوة إلى جميع أعضاء مجلس إدارة الأهلي للحضور اليوم الخميس، لدراسة الأمر. (طالع التفاصيل)

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه الاتحاد السكندري، مساء الأحد المقبل، ضمن الأسبوع الـ29 بمسابقة دوري We المصري.