جدول مباريات اليوم.. سموحة يواجه سيراميكا.. والمصري أمام الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الخميس 3 مباريات في الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي ايسترن كومباني مع إنبي، بينما يواجه سموحة نظيره سيراميكا كليوباترا، ويصطدم المصري بطلائع الجيش.

ويقام لقاء سموحة مع سيراميكا على أرضية ملعب الإسكندرية، بينما يقام لقاء ايسترن كومباني وإنبي عى ملعب بتروسبورت، فيما يدخل المصري وطلائع الجيش لقائهم في برج العرب.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

6:30 مساءً.. ايسترن كومباني وإنبي.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 3

6:30 مساءً.. سموحة وسيراميكا كليوباترا.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 2

9:00 مساءً.. المصري وطلائع الجيش.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس1َ