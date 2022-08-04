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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعود عجلة البطولات القارية الأوروبية للدوران خلال أيام، بإقامة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت.

تعرف على أكثر الأندية حصدا للبطولات الأوروبية

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، مع فرانكفورت، بطل الدوري الأوروبي، في مباراة السوبر القاري يوم 10 أغسطس/آب الحالي، بمدينة هلسنكي الفنلندية.



ويسعى ريال مدريد لإضافة لقب أوروبي جديد لخزائنه، ليبتعد بصدارة الأندية الأكثر حصدا للبطولات القارية الأوروبية.



يتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر حصدا للبطولات الأوروبية بواقع 20 لقبا، 14 منها في دوري أبطال أوروبا، بجانب لقبين في كأس الاتحاد الأوروبي -الدوري الأوروبي حاليا-، و4 ألقاب في كأس السوبر.



ويقتسم ميلان وبرشلونة الوصافة برصيد 14 لقبا لكل منهما.

ميلان حقق 7 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في كأس الكؤوس (ملغاة حاليا)، و5 ألقاب في كأس السوبر، فيما فاز برشلونة بدوري الأبطال 5 مرات، ومثلها في السوبر، بجانب 4 ألقاب في كأس الكؤوس.

وتوج ليفربول بـ13 لقبا أوروبيا، 6 منها في دوري الأبطال، و3 في كأس الاتحاد (الدوري الأوروبي)، و4 في كأس السوبر.

خلف ليفربول يأتي بايرن ميونخ المتوج بـ9 ألقاب أوروبية، 6 منها في دوري أبطال أوروبا، بجانب لقب الدوري الأوروبي، وكأس السوبر، وكأس الكؤوس.

وحقق يوفنتوس 8 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا (2) والدوري الأوروبي (3) والسوبر (1) وكأس الكؤوس (1).

كذلك فاز أياكس أمستردام بـ8 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا (4) والدوري الأوروبي (1) وكأس الكؤوس (1) والسوبر (2).

وحصد تشيلسي أيضا 8 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا (2) والدوري الأوروبي (2) وكأس الكؤوس (2) والسوبر (2).

أكثر الأندية حصدا للبطولات الأوروبية

ريال مدريد - 20 لقبا

ميلان الإيطالي - 14 لقبا

برشلونة الإسباني - 14 لقبا

ليفربول - 13 لقبا

بايرن ميونخ - 9 لقبا

يوفنتوس - 8 ألقاب

أياكس أمستردام - 8 ألقاب

تشيلسي - 8 ألقاب

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اعتماد تقنية التسلل نصف الآلي في المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد الإسباني (بطل دوري الأبطال) مع آينتراخت فرانكفورت الألماني (بطل الدوري الأوروبي) في كأس السوبر الأوروبي، يوم 10 أغسطس/آب الحالي بمدينة هلسنكي الفنلندية.



وقال اليويفا في بيان رسمي إن مباراة كأس السوبر ستشهد الاعتماد على تقنية التسلل نصف الآلي، قبل استخدامها بداية من مرحلة المجموعات في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

التسلل نصف الآلي أو "الحكم الروبوت" هي تقنية جديدة تسمح للحكام في غرفة الفيديو "VAR" باتخاذ قرارات أكثر دقة في الحالات التي يُحتمل أن تكون تسللا.

وتعتمد التقنية الجديدة على كاميرات مثبتة في عدة أماكن بالملعب، منها السقف.

ويتم عبر هذه التقنية إرسال بيانات تمركز اللاعبين المأخوذة من مقاطع الفيديو إلى قاعات العمليات، وكذلك مكان خط التسلل والنقطة التي بدأت منها اللعبة إلى الشخص المسئول في نفس الوقت تقريبا، وبوسع الأخير عرض الأمر فورا على غرفة حكم الفيديو.

ويعمل نظام "التسلل نصف الآلي" بفضل كاميرات متخصصة تقوم بتتبع 29 نقطة جسم مختلفة لكل لاعب، لتحديد أماكن اللاعبين بدقة وكشف حالات التسلل، علما بأنها تقوم بجمع بيانات اللاعبين بمعدل 50 مرة في الثانية الواحدة.

وقبل كأس السوبر الأوروبي، تمت تجربة التقنية في عدد محدود من المسابقات، أبرزها كأس العرب 2021 نهاية العام الماضي، وكأس العالم للأندية مطلع العام الحالي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرا استخدام تقنية التسلل شبه الآلي في بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر نهاية العام الحالي.

ويقول روبرتو روسيتي، رئيس لجنة التحكيم في اليويفا: "يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستمرار عن حلول تكنولوجية جديدة لتحسين اللعبة ودعم عمل الحكام".

وأتم: "سيسمح هذا النظام المبتكر لحكام تقنية الفيديو بتحديد حالات التسلل بسرعة وبدقة أكبر، مما يعزز تدفق اللعبة واتساق القرارات".