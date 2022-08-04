شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يصطدم اليوم بقطار طلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق المصرى البورسعيدى في التاسعة مساء اليوم الخميس، بفريق طلائع الجيش على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدورى المصري الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث تعادل المصري مع إنبي بهدف لمثله في الجولة الماضية، فيما حقق طلائع الجيش الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

وعقد حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري، جلسة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بضرورة حصد النقاط الثلاثة لمصالحة جماهير بورسعيد، بعد التعادل مع إنبي فى المباراة الماضية بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة، حيث خاض الفريق البورسعيدي 28 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.

في المقابل، يأمل طارق العشرى المدير الفنى للطلائع في مواصلة نتائجه الرائعة مع الفريق والاقتراب من المربع الذهبي والمطالبة بالمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل، وطالب العشرى لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاثة.

ويحتل الطلائع المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 11 مباراة وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.