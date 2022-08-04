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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لا يزال منتخب مصر للشباب يعيش مغامرة البطولة العربية تحت 20 عاما، بعدما تأهل للمباراة النهائية.

وفاز منتخب مصر على الجزائر بنتيجة 3-1، ليضرب موعدا مع منتخب السعودية، صاحي الأرض والجمهور، في الدور النهائية.

هكذا تأهل منتخب مصر للشباب إلى نهائي كأس العرب

وواصل منتخب مصر عروضه القوية مع المدرب محمود جابر، لكن السلاح الواضح الذي لعب عليه الفراعنة من أجل تخطي الجزائر والوصول للنهائي، هو الكرات العرضية.

وسجل منتخب مصر أهدافه الثلاثة من كرات عرضية داخل منطقة الجزاء.

البداية كانت مع هدف في مرمى الجزائر في الدقيقة 9 عن طريق صلاح باشا، الذي تابع كرة عائدة من حارس الجزائر، بعد تسديدة بالرأس من اللاعب عمر فايد.

وفي الدقيقة 40 أضاف منتخب مصر الهدف الثاني عن طريق اللاعب عبدالرحمن رشدان، من تسديدة بالرأس، بعد خطأ فادح من حارس الجزائر، الذي خرج من مرماه بشكل غير صحيح أثناء لعب كرة عرضية للفراعنة.

وجاء الهدف الثالث عن طريق محمد إبراهيم بنفس الطريقة من كرة عرضية.

وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مباريات في بطولة العرب للشباب، ٨ أهداف، نصفها من كرات عرضية، وهو ما يوضح هذا السلاح القوي للفريق، الذي يستخدمه المدرب محمود جابر، ولاعبوه بالشكل الأمثل.

صعد منتخب مصر للشباب إلى نهائي بطولة العرب تحت 20 عاما، بعد فوزه على الجزائر بنتيجة 3-1.

ورغم البداية القوية لمنتخب الجزائر في المباراة، لكن منتخب مصر نجح في التقدم بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة، عن طريق نجم الفريق صلاح باشا، بعد تسديدة من اللاعب عمر فايد اصطدمت بالدفاع الجزائري.

وفي الدقيقة 40 أضاف منتخب مصر الهدف الثاني عن طريق اللاعب عبدالرحمن رشدان، بعد خطأ فادح من حارس الجزائر، الذي خرج من مرماه بشكل غير صحيح أثناء لعب كرة عرضية للفراعنة.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد.



في الشوط الثاني حاول منتخب الجزائر، العودة للمباراة، وفي الدقيقة 70 سجل اللاعب لحلو أخريب، الهدف الأول للجزائر.

لكن بعدها بـ6 دقائق جاء الرد من منتخب مصر، الذي أحرز الهدف الثالث عن طريق محمد إبراهيم الذي سجل بعد متابعة كرة مرتدة من القائم، لتنتهي المباراة بفوز الفراعنة بثلاثية.

وضرب الفراعنة موعدا مع منتخب السعودية للشباب، الذي صعد هو الآخر للنهائي بعد فوزه على منتخب فلسطين بخماسية.

تأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس العرب للشباب 2022 بعدما اجتاز عقبة نظيره الجزائري مساء الأربعاء، بالفوز عليه 3-1.

والتقى منتخبا مصر والجزائر باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في الدور نصف النهائي، ليتمكن المنتخب المصري من التأهل بأريحية للمباراة النهائية.



وضرب شباب مصر موعدا مع المنتخب السعودي في المباراة النهائية للبطولة العربية تحت 20 سنة.

جاء ذلك بعدما وصل الأخضر السعودي لنهائي البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على فلسطين بنتيجة 5-0 في نصف النهائي.

يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره المصري في نهائي كأس العرب تحت 20 سنة مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس العرب للشباب يوم الأحد المقبل 7 أغسطس/ آب.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

انتشر احتفال اللكمات بعد تسجيل الأهداف بين اللاعبين المصريين من ملاعب القاهرة إلى السعودية، في الأيام القليلة الماضية.

واحتفل عبد الرحمن رشدان قائد منتخب مصر للشباب، مع زميله أحمد نادر حواش بطريقة لعبة الملاكمة، بعد تسجيل الهدف الثاني في مرمى الجزائر.

ويلتقي منتخبا مصر والجزائر حاليا في الدور قبل النهائي لكأس العرب للشباب تحت 20 عاما، حيث يتأهل الفائز منهما لمواجهة المنتخب السعودي في النهائي.

وبعدما سجل منتخب مصر للشباب هدفا ثانيا في شباك "محاربي الصحراء"، احتفل اللاعبون بطريقة ملفتة، حيث قام رشدان وحواش بمداعبة بعضهما وكانهما يتواجهان في حلبة ملاكمة.