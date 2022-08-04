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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لم يستطع الأهلي العودة إلى طريق الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي في الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري.. ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة بعد مواجهة فاركو؟

وفشل الأهلي في التغلب على ضيفه فاركو، مساء الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الممتاز، ليتعادل معه دون أهداف.



وشهدت المباراة جدلا واسعا بعد إلغاء هدف بيرسي تاو في منتصف الشوط الثاني بداعي التسلل بعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو.

وظل المارد الأحمر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، متأخرا عن غريمه الزمالك -المتصدر- بفارق 10 نقاط.



لن ينتظر رجال المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس كثيرا، لخوض المباراة المقبلة في الدوري المصري، والتي سيواجه خلالها فريق الاتحاد السكندري.

وسيحل الفريق الأحمر ضيفا على نظيره السكندري باستاد برج العرب يوم الأحد المقبل، الموافق 7 أغسطس/ آب.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تملك شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" حقوق بث كافة مباريات الدوري والمسابقات المحلية في مصر.

ومن المتوقع أن تُبث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".



تعثر الأهلي مجددا في الدوري المصري بتعادل سلبي مع فاركو، مساء الأربعاء، لكن مدربه ريكاردو سواريس كسب رهانا فنيا.

للمباراة الثانية على التوالي، يعجز فريق الأهلي عن هز شباك منافسيه، بعد التعادل بنفس النتيجة أمام المقاولون العرب، في مباراة مؤجلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة بعد مواجهة فاركو؟



وأضعف المارد الأحمر حظوظه في الفوز بلقب الدوري الممتاز، حيث بقى ثالثا في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، خلف بيراميدز 59 نقطة، والزمالك في الصدارة 66 نقطة.

ورغم هذه المسيرة المحبطة، إلا أن الرهان الذي كسبه "سواريس" هو اللاعب الموزمبيقي، لويس ميكيسوني.



بمجرد إعلان التشكيل الأساسي للقاء عبر الحساب الرسمي للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انهالت الجماهير بعبارات الهجوم اللاذع والساخرة من المدرب البرتغالي بسبب إصراره على إشراك ميكيسوني.

تنوعت عبارات الجماهير الحمراء المهاجمة لقرارات سواريس، حيث قال أحد المشجعين "سواريس مدرب عنيد، لا يتعلم من أخطاء المباراة الماضية، ولا يفقه شيئا في كرة القدم.. ارحمنا من ميكيسوني".

كما سخرت جماهير الأهلي من اللاعب الموزمبيقي، وشبهته بالشخصية الكارتونية "ميكي ماوس"، بينما تمنى البعض الآخر حصول اللاعب على بطاقة حمراء في المباراة.



ازداد الأمر سوءً بتواضع أداء الفريق في الشوط الأول، ليزداد الهجوم ضد ريكاردو سواريس وميكيسوني.

وانتقل الهجوم للاستوديو التحليلي لقناة الأهلي، حيث قال شريف عبد المنعم النجم السابق للقلعة الحمراء: "الإصرار على إشراك ميكيسوني تضييع وقت".

وأضاف علاء ميهوب "ميكيسوني لاعب لا يلتزم بمهام مركز معين، والفريق كله خارج الخدمة، لذا يظهر الأهلي بلا شكل دفاعي أو هجومي".

إلا أن ريكاردو سواريس أصر على موقفه وبدأ الشوط الثاني بإشراك اللاعب المخضرم وليد سليمان مكان الجناح الواعد، زياد طارق.

مع مرور الوقت شارك محمد عبد المنعم وبيرسي تاو مكان أيمن أشرف ومحمد هاني ثم محمد محمود مكان قفشة، وبقى ميكيسوني في الملعب.

كافأ اللاعب الموزمبيقي، المدير الفني للأهلي على رهانه، حيث كان أخطر أسلحة الفريق بصناعته هدفا سجله بيرسي تاو، لكن تقنية الفيديو تدخلت بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

اشتعلت وتيرة اللقاء بطرد محمود عماد لاعب فاركو في الدقيقة 87، واحتساب الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع.

وفي الثواني الأخير، عاند الحظ لويس ميكيسوني، حيث حرمه القائم الأيمن من تسجيل هدف قاتل بتسديدة قوية، كاد يمنح الأهلي نقاط المباراة كاملة.