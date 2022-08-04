شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميًا.. نادي الفتح المغربي يعلن الوجهة المُقبلة لـ "المهدي مبارك" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن نادي الفتح الرياضي المغربي، الوجهة المقبلة للاعبه المهدي مبارك في بيان رسمي منذ قليل، مؤكدًا على رحيله عن صفوف الفريق.

رسميًا.. نادي الفتح المغربي يعلن الوجهة المُقبلة لـ المهدي مبارك

وكان المهدي مبارك قد شارك مع الفتح الرباطي في 47 مباراة منذ تصعيده إلى الفريق الأول، في بطولتي الدوري المغربي وكأس العرش.

وأفادت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية بوجود مفاوضات بين الزمالك والمهدي مبارك تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. طالع التفاصيل

إلا نادي الفتح المغربي أعلن في بيان رسمي انضمام مبارك إلى صفوف العين الإماراتي لمدة 5 سنوات.

وأعلن اتحاد الفتح الرياضي، عن انتقال اللاعب المهدي مبارك، لنادي العين الإماراتي، بعقد يمتد لـ 5 سنوات، بعد توصل جميع الأطراف لاتفاق نهائي.

ويعتبر انتقال المهدي مبارك لنادي العين الإماراتي، الصفقة الثانية خارج أرض الوطن هذا الصيف، للاعب من مركز تكوين النادي، بعد انتقال اللاعب أشرف لعزيري لصفوف أولمبيك ليون الفرنسي.

وسيكون انتقال المهدي مبارك، فرصة للاعب لتطوير مساره الكروي، خصوصا مع التطور الكبير الذي يعرفه نادي العين على المستوى الرياضي والاحترافي، وكذلك على المستوى التسويقي.

نادي اتحاد الفتح الرياضي بجميع مكوناته، يتمنى التوفيق للاعب المهدي مبارك في تجربته الاحترافية الجديدة، بعد 3 سنوات حمل خلالها قميص فريق العاصمة، وأظهر مستويات مميزة.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي العين الإماراتي، حسمه صفقة ضم المهدي مبارك، لاعب فريق الفتح المغربي، لينضم لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية





وكتب الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أعلن نادي العين عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي الفتح الرياضي المغربي، لانتقال اللاعب المهدي مبارك إلى صفوف الزعيم.

وكانت إدارة الفتح المغربي تلقت بعض العروض من فرنسا وتركيا، إضافة إلى الزمالك، الذى يرغب هو الآخر فى التعاقد مع مبارك خلال الانتقالات الصيفية، مشيرا إلى أن الفريق لم يحسم بعد وجهة اللاعب حتى الآن.

ويلعب مبارك البالغ من العمر 21 عامًا فى صفوف الفتح الرباطى منذ عام 2020، حيث قدم مستوى واعدًا وخاض 32 مباراة فى كل المسابقات.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات قوية من جانب الزمالك مع المهدي مبارك لحسم الصفقة قبل أن ينجح نادي العين الإماراتي في التوصل لاتفاق والحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمي.

ويسعى الزمالك إلى ضم لاعب وسط مميز في الوقت الحالي لتعويض رحيل طارق حامد إلى جانب تعثر الاتفاق مع التونسي فرجاني ساسي وعودته للفريق بسبب تمسك نادي الدحيل القطري باستمراره معهم خلال الموسم المقبل.

على جانب أخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، السفر إلى الجونة ظهر اليوم الخميس، استعدادا للمباراة المقبلة أمام الفريق الساحلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وقدم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التحية والتهنئة للاعبين بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

ووجه المدير الفني رسالة إلى اللاعبين قائلا: حققتم المطلوب واجتهدتم كثيرا وتكلل ذلك بالفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة بجدارة في مشوار الدوري.

وتابع: لا بد من غلق صفحة مباراة بيراميدز والتركيز الآن على المواجهة المقبلة، ولا وقت للراحة علينا مواصلة التحدي حتى الوصول للهدف المطلوب.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على التحدث في بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة التي يرغب في تنفيذها خلال التدريبات استعدادا لمباراة الجونة المقبلة.

وكانت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المغرب يوم الثلاثاء أكدت أن نادي الزمالك قد حسم بالفعل صفقة اللاعب المهدي مبارك من أجل تدعيم صفوف الكتيبة البيضاء الموسم القادم قبل أن يعلن العين الإماراتي وجود اتفاق بينه وبين إدارة ناديه لضمه.

يُذكر أن مهدي مبارك صاحب الـ21 عامًا قد نجح في تقديم مستويات مميزة مع فريقه المغربي منذ ان التحق بالفريق الأول له حيث شارك في سبعة وأربعين مباراة على مستوى بطولتي الدوري المغربي وكأس العرش.

وقطع نادى العين الإمارتى شوطًا كبيرًا فى مفاوضات التعاقد مع المغربي المهدي مبارك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليزاحم الزمالك بمنتهى القوة على ضم اللاعب، حيث أعلن فريق الكرة الأول بنادي العين الإماراتي توصله لاتفاق مع إدارة نادي الفتح الرباطي المغربي للحصول على توقيع المهدي مبارك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار العين الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر العملاق الإماراتي تغريدة جاء فيها: "أعلن نادي العين عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي الفتح الرياضي المغربي لانتقال اللاعب المهدي مبارك إلى صفوف الزعيم".

وقدم مهدي مبارك صاحب (الـ21 عامًا) مستويات مميزة مع فريقه المغربي منذ أن التحق بالفريق الأول له، حيث شارك في سبعة وأربعين مباراة على مستوى بطولتي الدوري المغربي وكأس العرش المغربي.