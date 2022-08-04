شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يبدأ مرحلة جديدة من مراحل علاج الركبة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ حسين الشحات لاعب الأهلي مرحلة الجري حول الملعب بعد حوالي 3 أسابيع من الأن عقب العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب مؤخراً في غضروف الركبة بقطر.

ويخوض الشحات حالياً برنامجاً تأهيلياً للتعافي من هذه الإصابة التي ستُبعده عن الملاعب قرابة الشهرين ، وكان أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي قد أعلن قبل يومين نجاح العملية الجراحية التي أجراها حسين الشحات بمستشفى إسبيتار داخل المدينة الرياضية أسباير بقطر.

ويؤدي الشحات حاليًا تدريبات بسيطة في قطر، على أن يعود إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة ، وسوف يستكمل تدريباته التأهيلية في القاهرة فور عودته من قطر، على أن يبدأ بعد 3 أسابيع من الآن تدريبات الجري حول الملعب.