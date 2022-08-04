شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه اليوم سيراميكا فى الدورى تحت شعار "لقاء الجريحين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق سموحة في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، نظيره سيراميكا على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدورى المصري الممتاز.

مباراة مثيرة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث سقط سموحة أمام غزل المحلة بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما سقط سيراميكا أمام إيسترن كومبانى بهدف نظيف فى نفس الجولة.

وأوضح عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي سموحة، أن المباراة صعبة على الفريقين، وأننا نخوض المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز أمام فريق بيلعب كرة كويسة ومدير فنى واعى وسبق أن درب سموحة ويعلم كل كبيرة وصغيرة في الفريق، مضيفا أن الفريق يعانى من انشغال اللاعبين بالانتقالات، خاصة أن معظهم إعارات أو آخر موسم له مع سموحة، وطالبهم بالثلاث نقاط.

ويحتل فريق سموحة المركز اليادس فى ترتيب جدول الدوري برصيد 40 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل 10 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وسكنت شباكه 36 هدفا.

فى المقابل، حذر أحمد سامى المدير الفني لفريق سيراميكا لاعبيه من تكرار سيناريو المباراة الماضية أمام "إيسترن كومبانى" والتي شهدت إهدار العديد من الفرص وعدم استغلالها بالشكل الأمثل الأمر الذى كلفهم خسارة اللقاء، وطالب لاعبيه بضرورة استغلال أنصاف الفرص.

ويحتل فريق سيراميكا المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة بعدما خاض 28 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 32 هدفا.