شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يسعى لمواصلة الصحوة اليوم أمام إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق إيسترن كومبانى في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، مع فريق إنبي على استاد بتروسبورت، في افتتاح الأسبوع التاسع والعشرين من الدورى المصري الممتاز.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث حقق إيسترن كومباني فوزا مهما على سيراميكا بهدف نظيف فى الجولة السابقة، فيما تعادل إنبي مع المصري البورسعيدي بهدف لمثله في نفس الجولة.

ويبحث علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، عن مواصلة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق بعد الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم آخر 6 مباريات، وطالب اللاعبين بضرورة نسيان ما حققوه في المباريات الماضية، والتركيز على خطف الثلاث نقاط التي قد تكون الأهم بالابتعاد عن منطقة الخطر.

ويحتل إيسترن كومباني المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.

في المقابل، يسعى البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني لنادي إنبي إلى العودة لسكة الانتصارات مجددا بعد غياب 3 مباريات، حيث خسر من فاركو والاتحاد وتعادل مع المصري، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز أمام مرمى المنافس وتسجيل هدف مبكرا يربك حساباته، وحذر من صحوة إيسترن كومباني الأخيرة.

يحتل إنبي المركز الـ12 في ترتيب جدول الدورى بعدما خاض الفريق البترولى 28 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل 13 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلت شباكه 35 هدفا.