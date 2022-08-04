شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفني للأهلي التركيز في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الأحد المقبل بإستاد برج العرب في الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز ، ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الأحد المقبل.

وأغلق الجهاز الفني ملف مباراة فاركو التي أقيمت مساء أمس ، الأربعاء، وطالب سواريز لاعبي الأهلي بالتركيز في المباريات المقبلة من عُمر بطولة الدوري والعمل بجد واجتهاد من أجل الفوز بجميع المباريات.

مبارايات الاهلي المتبقية ..

الاتحاد السكندرى & الأهلى..9 مساء الأحد 7 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & المصرى البورسعيدى..9 مساء الأربعاء 10 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & الإسماعيلى..9 مساء الأحد 14 أغسطس على استاد برج العرب

إيسترن كومبانى & الأهلى..9 مساء السبت 20 أغسطس على استاد المقاولون العرب

الأهلى & إنبى..7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس

طلائع الجيش & الأهلى..7 مساء الجمعة 26 أغسطس

الأهلى & سيراميكا..7 مساء الاثنين 29 أغسطس