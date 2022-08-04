شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يواجه السودان وديا بجدة استعدادا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب الناشئين مواليد 2006 مباراته الودية الثانية بمعسكره المغلق بجدة مساء اليوم أمام نظيره السوداني، فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة كأس العرب بالجزائر.

وكان منتخب الناشئين قد فاز فى مباراته الودية الأولى بمعسكرة فى جدة على نظيره السعودى بهدف نظيف، سجله عمر سيد معوض فى الدقيقة 71، فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة كأس العرب بالجزائر.

ودخل منتخب الناشئين فى معسكر مغلق بمدينة جدة يستمر حتى الجمعة المقبل استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس العرب.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين التى ستقام بالجزائر 22 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبل عن وقوع المنتخب فى المجموعة الرابعة التى تضم معه المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامى نصار مديرًا إداريًا.