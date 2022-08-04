الخليج 365 يكشف.. كواليس دعوة الخطيب لاجتماع طارئ لمجلس الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

دعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لاجتماع طارئ اليوم الخميس، لمناقشة الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق، خلال مباراة فاركو التي اقيمت مساء الأربعاء بالدوري.

وسيطر التعادل السلبي على مواجهة الأهلي وفاركو، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري WE المصري.

وعلم مراسل الخليج 365، أن محمود الخطيب الذي حضر المباراة من الملعب خرج غاضباً بشدة من الأخطاء التحكيمية المبالغ فيها التي أثرت علي نتيجة المباراة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الخطيب لم يتوقف عند فكرة إلغاء هدف صحيح ولكن هناك شبة تعمد في هذا الأمر خاصة بالنظر إلي التغاضي عن حالتي طرد للمنافس".

وأضاف: "الخطيب تحدث مع نائبه العامري فاروق أولاً والذي كان حاضراً للمباراة معه ثم تحدث مع كل عضو مجلس إدارة علي حدة هاتفياً وتشاور معهم ودعا للاجتماع بنفسه بحديث فردي عبر الهاتف".

وأوضح: "مجلس الأهلي يري أن الفريق تعرض لظلم كبير في الموسم الحالي والسابق وطالب كثيراً بتعيين أطقم تحكيمية أجنبية بل وأرسل في إحدي المرات شيكاً مقبول الدفع بـ100 ألف دولار ولكن لم يتم الاستجابة لطلباته بحجج مختلفة".

واختتم المصدر: "الخطيب ومجلس الإدارة يدرسون كل الأمور وكل شئ مطروحاً علي طاولة الاجتماع".

وشهدت المباراة إلغاء هدف لبيرسي تاو مهاجم الأهلي، في الدقيقة 71 من زمن المباراة، بداعي تسلل على اللاعب الجنوب أفريقي.