يويفا يطبق "التسلل الآلي" في مباراة كأس السوبر بين ريال مدريد وآينتراخت 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء، تعيين الطاقم التحكيمي لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت الأسبوع المقبل في فنلندا.



واختار (يويفا) حكم الساحة الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر لإدارة مباراة السوبر الأوروبي التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "هلسنكي الأولمبي"، وسيساعده الثنائي ستيوارت بيرت وسيمون بينيت، بينما سيكون الليتواني دوناتاس رومشاس حكما رابعا.

وسيتولى البولندي توماس كوياتكوفسكي مهمة حكم تقنية الفيديو "VAR"، وسيساعده مواطنه بارتوش فرانكوفسكي، وكذلك البرتغالي تياغو برونو لوبيز.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تطبيق تقنية التسلل "شبه الآلي" - (SAOT) لأول مرة في مباراة كأس السوبر.

وأوضح أن هذه التقنية الجديدة ستستخدم اعتبارا من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وسيعمل النظام الجديد عن طريق كاميرات متخصصة قادرة على تتبع 29 نقطة مختلفة في جسم كل لاعب لتحديد التسلل من عدمه.

المصدر: وكالات