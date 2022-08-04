شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر اليوم للبحر الأحمر استعدادا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر الفريق الكروى للزمالك اليوم إلى البحر الأحمر للمبيت هناك استعدادا لمواجهة الجونة فى المباراة المقررة بينهما مساء غدا الجمعة ضمن فاعليات الجولة التاسعة والعشرين للدورى .

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي، مساء اليوم الخميس بمدينة الجونة استعدادا للمباراة المرتقبة ، فى المباراة التى يسعى فيها الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته من أجل الزحف نحو حسم درع الدورى بعد فوزه الاخير على منافسه التقليدى صاحب المركز الثانى بيراميدز بثلاثية نظيفة .

وكان الزمالك فاز على ببراميدز بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما الاثنين الماضى باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.