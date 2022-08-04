شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر اليوم للبحر الأحمر استعدادا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسافر الفريق الكروى للزمالك اليوم إلى البحر الأحمر للمبيت هناك استعدادا لمواجهة الجونة فى المباراة المقررة بينهما مساء غدا الجمعة ضمن فاعليات الجولة التاسعة والعشرين للدورى .
ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي، مساء اليوم الخميس بمدينة الجونة استعدادا للمباراة المرتقبة ، فى المباراة التى يسعى فيها الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته من أجل الزحف نحو حسم درع الدورى بعد فوزه الاخير على منافسه التقليدى صاحب المركز الثانى بيراميدز بثلاثية نظيفة .
وكان الزمالك فاز على ببراميدز بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما الاثنين الماضى باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
من ناحية أخرى أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم إيقاف عمل العضويات في فرع النادي الحالي، وأي عضو في الفرع الحالي هو عضو بالمجان في النادي النهري وفرع السادس من أكتوبر.
وتابع رئيس القلعة البيضاء في مؤتمر صحفي يُقام حالياً بالزمالك: “جلسنا مع شركة المقاولات وبنك مصر لعمل خطة بداية العمل في فرع النادي بالسادس من أكتوبر”.
وأضاف: “ستكون هناك فرصة للأعضاء الجدد في تقسيط العضويات الخاصة بفرع ٦ أكتوبر اعتبارا من يوم الأحد المقبل بحضور مندوب من بنك مصر في إدارة الاشتراكات وستكون هناك تخفيضات لأول ٥ آلاف عضو، وبعدها سيتم فتح عضويات الفرع الرئيسي بـ٥٠٠ ألف جنيه للعضوية ولن نكون أقل من أي ناد آخر”.
كما أشار منصور: “أول ٥ آلاف عضوية ستكون قيمتها مليار جنيه وثاني ٥ آلاف عضوية ستتضاعف الأرقام وسنكون أغنى ناد في مصر، وقادرون على التعاقد مع اي لاعب، حتى لو من ريال مدريد”.
وأكد أنه تم توقيع عقود إنشاء ستاد نادي الزمالك الجديد، وتم سداد آخر قسطين من مستحقات الأرض، مشيرا إلى أنه تم سداد آخر قسط قبل موعده بعام كامل.