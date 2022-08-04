شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى يقترب من الانضمام لجهاز المنتخب بقيادة فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن المدرب المصرى الأقرب للتواجد ضمن لجهاز المعاون للبرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لـ"المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم".

وقال المصدر إن محمد شوقى مدرب المنتخب السابق هو الأقرب للتواجد مع جهاز فيتوريا.

وناقش فيتوريا مسئولى اتحاد الكرة ملف المدرب المصرى المساعد فى الجهاز الفنى، حيث تم الاتفاق على أن يكون الاختيار وفقا لشروط محددة، وعلى رأسها أن يكون مدربا يملك خبرات أفريقية، بجانب توليه الإدارة الفنية لفرق أو منتخبات كبيرة، على أن يكون أيضاً قد سبق له العمل مع مدربين أجانب وحقق نجاحات معهم.

ورغم طرح اسم محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى خلال الجلسة والذى سبق له أيضا العمل مع أجهزة فنية خلال عمله فى الأحمر، إلا أن الاتجاه الأقرب داخل الجبلاية تواجد محمد شوقى.

وعقد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، ومعاونوه جلسة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة بمقر الاتحاد فى حضور حازم إمام ومحمد بركات ودينا الرفاعى أعضاء المجلس للتنسيق للمرحلة المقبلة.

وناقش فيتوريا مع مجلس الجبلاية العديد من الملفات، على رأسها التجهيز لمعسكر الفراعنة فى سبتمبر المقبل والمباريات الودية المقترحة، بجانب الإعداد للاجتماع مع مدربى أندية الدورى الممتاز.

ويتكون الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الأول من: روى كارلوس فيتوريا مديراً فنيا، بجانب أرنالدو تيكسيرا مدربا عاما، وسيرجيو بوتيلو مدربا مساعدا، فضلا عن باولو موراو دياز محلل أداء ولياقة بدنية، ولويس إستيفيس مدرب حراس مرمى.