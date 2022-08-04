شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق البطولة الأفريقية للسلة تحت 18 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات البطولة الأفريقية للسلة بنات واولاد تحت 18 سنة والتى تقام بمدغشقر وتستمر حتى 14 أغسطس الجارى.

ويشارك منتخب السلة بقائمة تضم كلا من سيف الدين هنداوي - خالد عمر - بلال عبد المطلب - فهمي حسن - يوسف عمرو - زياد دسوقي -- كريم الجيزاوي - ياسين عبد الوهاب - محمد هندي - إبراهيم زهران - محمد خيرى - علي وحيد

وعلى مستوى اللاعبات فتم اختيار تمارا نادر - جنا الألفي - جنا السيد - جنا الشامي - جنا طارق - رولا أحمد - فريدة خالد - ليلى خالد - مايا سيد - مريم طارق - نور المهدي - هناء عبد الله.

يذكر أن منتخب السلة رجال يشارك فى المرحلة الرابعة من التصفيات بتونس فى الفترة من 26 إلى 28 أغسطس المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى المرحلة النهائية رفقة كل من: الكونغو الديمقراطية، والسنغال بعد احتلالهما المركزين الثانى والثالث فى المجموعة الرابعة.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على كل من السنغال وكينيا قبل الفوز على الكونغو الديمقراطية فى المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم التى أقيمت بالإسكندرية.