الأهلي وفاركو .. ريكاردو سواريش يدافع عن لاعبيه

الشارقة - اميمة ياسر - أكد ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق أتيحت له فرص للتسجيل في مباراة فاركو آخرها تصويبة ميكيسوني التي اصطدمت بالقائم، كما دافع عن اللاعبين، مؤكدًا أن الفريق يتعرض لحالة إجهاد وغيابات.

وأضاف: الفريق لعب ببطء في الشوط الأول رغم الاستحواذ على الكرة، وواجهنا فريقا منظما دفاعيا، وتحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني مع دخول وليد سليمان وبيرسي تاو وشكلنا خطورة على فاركو الذي تكتل دفاعيا.

وأشار سواريش إلى أن اللاعبين كان ينقصهم اتخاذ قرارات أفضل في الشق الهجومي خلال مباراة فاركو.

وأوضح المدير الفني أنه حاول التغلب على الإجهاد، من خلال منح بعض اللاعبين راحة خلال المباريات وإشراك آخرين.

وأكد سواريش أن الدوري المصري يضم مواهب كبيرة ولكن ينقصه التنظيم.

وواصل المدير الفني حديثه: هناك هدف وتم إلغاؤه، وتكرر نفس الأمر من قبل وعندما يتم اتخاذ قرار مثل هذا يجب أن يكون لمصلحة كرة القدم، الحكم انتظر قرار الفار للحكم على الهدف. في المقابل كان هناك حالات طرد للاعبين من فرق منافسة للفريق خلال المباريات التي خاضها الأهلي ولكن القرار لم يتخذ.

وأضاف: عندما يكون هناك لاعب كفء صغير السن يجب أن نخلق له الأجواء المناسبة للدفع به والمشاركة والتأقلم مع الفريق بشكل تدريجي، هناك لاعبون صغار دفعت بهم والآن في أندية جيدة في أوروبا.

واختتم سواريش تصريحاته مؤكدا أنه طالما هناك أمل سوف يستمر العمل وأنه يضع لاعبين على كفاءة خلال المباريات، وأنه لن يدفع بلاعب ناشئ لمجرد أنه صغير السن، وأنه لا بد أن يقدم ما يجعله جديرا بتمثيل النادي.